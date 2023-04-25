Eskişehir'de feci kaza

Eskişehir'de rayların karşına geçmeye çalışırken tramvayın çarptığı kadın feci şekilde hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Eskibağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Umut S. idaresindeki kent içi ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, rayların karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Meliha A.'ya çarptı. Caddede görevli olan ve olayı gören polislerle vatandaşlar talihsiz kadının yardımına koştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, Estram ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililerce tramvay özel kriko sistemleriyle havaya kaldırılırken, Meliha A.'nın cansız bedeni çıkarılıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Tedbir amacıyla trafiğe kapatılan cadde açılırken, çalışmaları izleyen meraklı kalabalık dağıtıldı. Tramvayı kullanan vatman Umut S., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın görgü şahidi Ayhan Ünal şöyle konuştu:

“Ben dükkânın içindeydim. Tramvayın acı bir fren ve korna sesini duydum. İki kadın karşıya geçerken birini altına aldığını gördüm. Dükkândan fırlayarak karşıya gittim. Tramvay kadını altına alarak 2-3 metre kadar sürüklemiş. Kadın ilk başta tepki veriyordu, yaşıyordu. 50-55 yaşlarında bir kadın olduğunu gördüm. Daha sonra belden aşağısının tamamen parçalandığını, kan revan içinde olduğunu gördüm. Yaşamak için umut vermiyordu. 10 dakika sonra da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Üçe çeyrek kala gibi oldu kaza. Birkaç tane polis arabaları vardı. Onlar görür görmez hemen müdahale etti. Ardından belediye ve itfaiye ekipleri geldi. Tramvay kontrol ekipleri de hemen geldi. Hemen müdahale ettiler ama altında ceset sıkışıp kaldığı için tramvayı kaldırıp cesedi çıkardılar. Kadın ilk dakikalarda tepki verdi. Hiçbir şey demedi. Gözleri ve elleriyle tepki vermeye çalışıyordu. Belden aşağısı tramvayın altında kaldığı için paramparça olmuş.”

Caddede bulunan Sami Makine ise, “Karşıdan karşıya bir tane kadın geçiyordu, yanında bir tane daha genç kız vardı. İkisi beraber karşıdan karşıya geçerken tramvay biraz hızlı geldi, sonra frene bastı ama kadını altına aldı. Kadın çırpındı, biz bir şey olup olmadığına bakmak için yanına gittik ama ağzından falan kan gelmişti ve göğsünden aşağısı yoktu. Direkt yanına gittik, buradaydık ama 15 saniyede kadın can vermiş zaten. Sonra polis ekipleri geldi, ardından itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Olaya müdahale ettiler, baktılar ama iş işten geçti yani. Bence bu tramvay yoluna bir önlem alınması, kapanması lazım. Ben de burada markette çalışıyorum, kapansın burası. Şimdi bu kadın suçlu olacak ama öldü yani, harbiden canından oldu ”diye konuştu.

Başka bir görgü şahidi Şükrü Şen de, “Biz burada oturuyoruz, sürekli kaza oluyor. Tramvay yavaş gitsin diye muhtara birkaç defa söylenildi. İki durak arasında yavaşlasın, tramvay yavaş yapsaydı böyle olmazdı. Burada okul var, binlerce can gelip geçiyor. Buraya bir korkuluk yapılsın” dedi.