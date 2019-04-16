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Eskişehir'de FETÖ operasyonu, 2 gözaltı

Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir ve Kocaeli'nde yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün kapatılan okullarında öğretmen olan Hatice A. ve özel sektör çalışanı Raşit K. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.


Kentteki bir adreste oldukları belirlenen şahıslar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.


Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.

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