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Eskişehir'de fıkra gibi hırsızlık

Eskişehir’de, 10 adet tavuğu çalınan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu tavuklarını görünce tanıyarak teslim aldı.

Eskişehir'de, 10 adet tavuğu çalınan bir şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu tavuklarını görünce tanıyarak teslim aldı.


Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı İlçesi Sazova Mahallesinde yaşandı. 13 Nisan Pazartesi günü, Ali S.'ye ait telle çevrili hobi bahçesinde bulunan 10 adet tavuğu çalındı. Yaşanan olayla, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışmalara başladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden tavuk satışı yapan İhsan Ç. ile irtibata geçti. Daha sonra şahsın Erenköy Mahallesinde bulanan ikametine giden polis ekipleri, bahçede yapılan özel kümeste 10 adet tavuk gördü.


Öte yandan kümeste gösterilen tavuklarını tanıyan Ali S.'ye, polis ekiplerince çalınan tavukları teslim edildi.

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