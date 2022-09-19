Eskişehir'de Fildişi Cumhuriyeti ile tarım zirvesi gerçekleştirildi

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Başak Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Müsteşarı Assi Sannon, Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu Üyesi Berna Kızılbük, Beylikova Besi Organize Sanayi Bölge Müdürü Yurdal Çetinkaya, tarım makinaları üreten firmaların yönetici ve temsilcileri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşma gerçekleştiren İl Müdürü Gümüş, Eskişehir'in tarımsal ve hayvansal üretimdeki hasılatının geçtiğimiz yıla göre 11 kat artarak 6 buçuk milyar liraya ulaştığını söyleyerek, “Eskişehir ülkemizde tarımsal ve hayvansal üretimde her geçen gün gelişmekte ve hasılatı yükselmekte olan bir şehirdir. Roka ve tere üretiminde Türkiye'de birinci, kuşkonmaz ve şekerpancarı üretiminde ikinci, arpa üretiminde beşinci, ayçiçeği üretiminde yedinci, buğday üretiminde onuncu, mısır üretiminde dokuzuncu sıradayız. Mikro klimaya sahip Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerimizde yapılan örtü altı üretimiyle başta İstanbul olmak üzere birçok ilimize sebze gönderiyoruz" dedi.

"Tohumluk üretiminde Türkiye'de yedinci sıradayız"

Çiftçilere yüzde 50 hibe ile tarımsal makine ve ekipman desteği yaptıklarını aktaran Müdür Gümüş, "Tohumluk üretiminde Türkiye'de yedinci sıradayız. Eskişehir'imizin gıda, tarım ve hayvancılık alanında gelişmesi için hazırladığımız projelerimizle tüm gayretimizle çalışıyoruz. Gerek Türkiye'de gerekse Fildişi Cumhuriyeti ile tarımsal projeler hazırlamak ve yürütmek için her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına sizlerle iş birliğinde bulunmaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.

“Tarımsal iş birliğinde bulunmayı çok isteriz”

Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, toplantıda yaptığı konuşmada, “Yapmış olduğunuz sunumdan çok etkilendim, çok teşekkür ederim. Eskişehir'i tanımak ve yapılan tarımsal üretimi anlamamız için çok güzel bir sunum oldu. Ben yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de görev yapıyorum. Buraya tarım ve ticaretten sorumlu müsteşarımız Assi Sannon ile birlikte geldik. Fildişi'nde olduğu gibi Eskişehir için de tarımın çok önemli olduğunu anladım. Eskişehir tarımını gayet dikkat çekici buldum. Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nin Türkiye'den ithal ettiği ürünler arasında özellikle tarımsal alet ve ekipmanlar ön sırada yer almakta. Bu nedenle tarımsal makine almak isteyen vatandaşlarımız bizlere başvuruda bulunuyor. Eskişehir'de tarımsal makine ve ekipman üretimi yapan firmalarımız bizlere fiyat sunarlarsa ticaret yapmayı çok isteriz. Sizlerle tarımsal iş birliğinde bulunmayı çok isteriz. Konukseverliğiniz beni çok mutlu etti, teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.