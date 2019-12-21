Eski?ehir'de "Fuat Sezgin'le ?slam Bilim Tarihinin ?zinde" sempozyumu

Eski?ehir Anadolu Lisesince y?r?t?len Fuat Sezgin'le ?slam Bilim Tarihi'nin ?zinde Sempozyumu ve Sergi program? ger?ekle?tirildi.

Program?n a??l?? t?renine; Eski?ehir ?l Milli E?itim M?d?r? Hakan C?r?t, Eski?ehir ?l Milli E?itim M?d?r Yard?mc?lar? Muhittin Ad?yaman, Bar?? Hanc?, Eski?ehir ?l Milli E?itim ?ube M?d?r? Ali Osman Yal??n, Tepeba?? ?l?e Milli E?itim M?d?r? ?mer Karaca, Odunpazar? ?l?e Milli E?itim M?d?r? K?r?ad ?nder Ceylan, kat?l?mc? okullar?n m?d?rleri, Eski?ehir Anadolu Lisesi idarecileri, bildiri dan??man ??retmenleri, bildiri yazar? ??renciler, proje ekibi y?r?t?c?s? Ali Lidar, ?a?r?l? konu?mac? ve izleyici ??renciler kat?ld?.

Sayg? duru?unda bulunulmas? ve ?stiklal Mar??n?n okunmas?n?n ard?ndan Eski?ehir Anadolu Lisesi M?d?r? Rifat G?nday a??l?? konu?mas?n? yapt?. Rifat G?nday; "Programa te?riflerinizden ve kat?l?m?n?zdan onur duyuyoruz. Proje ekibimize, bildiri dan??man ??retmenlerine, bildiri/sunum yapacak gen?lerimize, Sempozyum Bilim Kuruluna ?ok te?ekk?r ederim. Fuat Sezgin'i gen?lerimiz anlatacaklar. Ben sadece Fuat Sezgin Hoca'n?n ?slam k?lt?r ve medeniyetinin bilimsel ve teknolojik miras?n? en somut ve ger?e?e yak?n bir ?slupla yani Bat? d?nyas?n?n anlayabilece?i somut ?rneklerle anlatmay? ba?ard???na dikkat ?ekmek istiyorum" diye belirtti.

Eski?ehir ?l Milli E?itim M?d?r? C?r?t; "Fuat Sezgin hocam?z ?mr?n? ?slam k?lt?r ve medeniyetinin bilimsel ve teknolojik zenginli?ini ara?t?rmaya ve anlatmaya adam??t?r. 27 dil biliyordu ve eserleri kar??la?t?rmal? inceleyerek bu ?al??malar?n? y?r?t?yordu. ?slam Bilim Tarihine d?nemlerinde alt?n ?a??n? ya?atan ?bn-i Sina, ?bn-i Haldun , El-Cezeri ,Harizmi, El Biruni, Buhari, Mimar Sinan ve daha bir?ok alimi anlatm??, kulland?klar?, yapt?klar? ara?lar? kendi elleriyle bizzat yeniden imal ederek m?zesinde sergilemi?tir. Ge?mi?teki bu ?al??malar?n ?????nda yeniden bilimsel ?al??malar? ??renerek-yaparak gelece?imizde yine parlak ufuklar a?mal?y?z. Fuat Sezgin'in ?al??malar? sizlerde bir fark?ndal?k olu?turacakt?r. Sempozyuma kat?lan ve eme?i ge?en herkese te?ekk?r ediyorum" dedi.

Sempozyum program? a??kland?ktan sonra ?slam Bilim Tarihi M?zesi eserlerinin ?izim ve foto?raf sergisinin a??l??? yap?ld?. Sempozyum de?erlendirme ve sonu? bildirisi okunduktan sonra kat?l?mc?lara belgeleri verilerek sempozyum sona erdi. Projenin son a?amas?nda ise bildirilerin tam metin kitab? yay?nlanaca?? bilgisi verildi.