Eskişehir'de gamalı haç işaretli ilginç duvar yazıları

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir cadde üzerindeki duvara gamali haç işareti ile yazılmış ilginç yazılar dikkati çekiyor

Kartopu caddesi üzerindeki Kaparıpar mesire alanını çevreleyen duvara, gamali haç işareti ile 'Irkçı Militarist Hareket' ve Türkçesi 'Kurtlar Asla Unutmaz' anlamı taşıyan 'Wolves never forget' cümleleri yazıldı. Kim ve kimler tarafından yazıldığı bilinmeyen yazıların siyasi bir amaç taşıyıp taşımadığı bilinmiyor. Türkiye'de, şimdiye kadar 'Irkçı Militarist Hareket' ismi ile ideolojik bir hareketin kamuoyu gündemine girmediği belirtilirken, oldukça iri harflerle yazılan sloganlar, çevreden geçenlerin ilgisini çekiyor.

Gamali haç

Tarihi eski yüzyıllara dayanan, ancak toplumda genel olarak Adolf Hitler'in Nazi bayrağında kullandığı için Alman milliyetçiliğinin simgesi, faşist ideolojiyi çağrıştıran gamali haç, günümüze kadar Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Odinizm gibi inanç sistemlerinde kutsal bir simge olarak kullanıldı. Bazı kaynaklarda bu simgenin, kadim Türk topluluklarında oz tamgası adıyla kullanılan ‘kader çarkı' simgesi olduğu da belirtiliyor.