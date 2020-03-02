Eskişehir'de ‘Geçmişten geleceğe el emeği köprüsü' sergisi, canlı müzik eşliğinde sergilendi

Eskişehirli ressam-sanatçı Mediha Korkmaz tarafından açılan ‘Geçmişten geleceğe el emeği köprüsü' sergisi, canlı müzik eşliğinde sergilendi. Sergi, sanatseverlerin beğenisini topladı.

Eskişehir'de Atila Özer Karikatürlü Ev'de canlı müzik eşliğinde açılan sergide, çok sayıda eserler sergide sergilendi. Ressam - sanatçı Mediha Korkmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmasında, ‘'Geçmişimiz, geleceğimizle olan bağını kopardığında yalnız kalırız. Bu sergide geçmişten geleceğe köprü kurarak el emeklerimi sergiledim. 1994'ten bugüne kadar önce hevesle, sonra tutkuyla yaptığım el emeği eserlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapılan ve gördüğünüz bu eserler el emeğimin ürünüdür ve elde diktim. Çerçeveleri makinede geçtim. Sergimde; kırkyama, yamalı bohça, kırkpare, Patchwork gibi el emeği ile yaptığım eserlerim sergilendi. Kırkyama kıtlık sanatıdır. Tarihte ilk örneklerine Mısır'da rastlanmıştır. İngiltere'de sanat haline gelmiş, ABD'de fabrikasyon olarak ilerletilmiştir. Geçmişten gelen bir kültürel el işi olan kırkyama, farklı geometri, kumaş ve desenler ile günümüzde yeniden canlanıyor. Kumaşlar ve modeller, renklerin ahengiyle buluştukça ortaya çok güzel eserler çıktı. Amacım; sergimi gezerken gönül gözünüzü açıp, ruhunuzun dinlenmesini sağlamaktı. Sergide 75 eserimi sergiledim. Sergimde; yatak örtüleri, sehpa örtüleri, minder, yastık, seccade, duvar panosu gibi eserler yer aldı. İlave olarak sergimde; tığ işi, beş şiş işi ve kumaş boyama gibi bazı eserlere de yer verildi'' dedi.