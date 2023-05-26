Eskişehir'de “Genç Hatipler Hutbe Okuma Bölge Yarışması” gerçekleştirildi

Bölge Hutbe Yarışması 10 ilden 13 öğrencinin katılımı ile Reşadiye Camii'nde gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen final yarışması, Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Müftüsü Bekir Gerek, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Muğla, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Uşak, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir'den 13 öğrencinin katıldığı bölge finalinde, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selman Kocabıyık birinci, Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İrfan Hamza Ayvaz ikinci olurken, aynı okuldan Enes Alkan ise üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Vali Yardımcısı Salih Altun ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmada birinci olan Selman Kocabıyık, Haziran ayında Ayasofya Camii'nde yapılacak “Genç Hatipler Hutbe Yarışması” Türkiye finalinde bölgeyi temsil edecek.