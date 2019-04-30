Eskişehir'de gerçeği aratmayan büyük tatbikat

Eskişehir'de kurtarma ve kolluk kuvvetlerine bağlı tüm birimlerim katıldığı 81 araç, 326 personel ile afet ve acil durumlar tatbikatı yapıldı.

Eskişehir Valiliği ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde gerçekleşen tatbikata 26 yerel düzey hizmet kurumu katıldı. Bunun yanında destek çözüm ortaklarının da bulunduğu tatbikatta afet ve acil durumlarda kurumların görevlerini pekiştirmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla farklı senaryolar düzenlendi. Gerçekleştirilen kurtarma operasyonlarına AFAD ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Servis, Eskişehir İtfaiyesi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Uluslararası Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türk Kızılayı, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), jandarma ve polis ekipleri katıldı. Deprem ve yangın gibi senaryolarda ekipler iş birliği içerisinde çalıştı. Senaryo gereği yangından ve depremden kurtarılan ağır yaralı şahıslar, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığına bağlı bir helikopter ile olay yerinden alındı.

“26 yerel düzey hizmet grubu katıldı”

Tatbikat öncesinde konuşan AFAD İl Müdürü Recep Bayar, “İlimizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarla ilgili; afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında görevli kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz burada. Müdahale ve hareket kabiliyetimizin artırılması, koordinasyonumuzun daha etkin sağlanması ve eksikliklerimizin tespiti sebebiyle bu tatbikat önem arz etmektedir. Afetlere her an hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat, Eskişehir Afet Müdahale Planı, Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yer alan, ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, hizmet gruplarının diğer hizmet gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmektedir. Afet ve acil durum müdahale süreçlerini anlatmak, etkin koordinasyon için gerekli olan hizmet grup teşkilini ekipman ve insan kaynakları kapasitesini göstermek, mevcut ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır. 26 yerel düzey hizmet grubu planlarından sorumlu ana çözüm ortaklarımız, destek çözüm ortaklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve özel sektörün katılımlarıyla gerçekleşen geniş kapsamlı, seviye 1 seviyesinde, haberli, sıkıştırılmış zamanlı, afet yönetim karar destek sistemi yazılımımızın da kullanıldığı 2019 tatbikatımıza 81 araç 326 personelle icra edilecektir" dedi.