İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağmur

Meteoroloji 3.

Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir için uyarıları yapılan gök gürültülü sağanak yağış, kentin birçok yerinde etkili oldu.


Meteoroloji Eskişehir ve içinde bulunduğu bölge geneli için sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Tahminlerin ardından bugün öğlen saadetlerinden itibaren Eskişehir'de sağanak yağış bugün etkisini gösterdi. Bir anda bastıran kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında etkili olan yağışlarla yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı.


Gök gürültüsünün de eşlik ettiği sağanak yağışların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.