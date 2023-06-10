Eskişehir'de göle dönen yollarda onlarca araç plakası kaldı

Dün öğleden sonra Eskişehir'i etkisi altına alan sağanak yağışın bilançosu ortaya çıkıyor.

Dün öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, trafiği olumsuz etkilemiş ve biriken su içerisinde birçok araç mahsur kalmıştı. Yağışın etkisini azaltmasının ardından sular çekilirken, yoğun sağanağın bilançosu da ortaya çıktı. Su birikintileri içinde kalan birçok aracın plakası sel nedeniyle düşerken, bazı araçlarda da ciddi hasarlar oluştu. Suyun oldukça yüksek olduğu Teksan Sanayi Sitesi girişinde bir tırın sıvı temasından dolayı motorunun ciddi bir şekilde arızalandığı öğrenildi. Tırın sürücüsü arızanın giderilmesi konusunda çalıştıklarını belirtirken, maliyetin çok fazla olduğu konusunda da yakındı.

Öte yandan, 71 Evler Mahallesi Candanel Sokak üzerinde suyun içine düşen plakalar, duyarlı sürücülerce refüjlerde bulunan tabelalara asılarak sahiplerinin ulaştırılmaya çalışıldı.