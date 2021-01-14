Eskişehir'de görevli sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı

Pandemiyle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına, Çin'den getirilen CoronaVac aşısı yapılmaya başlandı.

Çin'den getirilen 3 milyon doz Korona virüs aşısının analizlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “ Acil kullanım onayı” verdi. Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısının ilk dozu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. Onayın ardından Eskişehir'de görev yapan 14 binden fazla sağlık çalışanlarına da aşı yapılmaya başlandı. Kent genelindeki sağlık kuruluşlarında kurulan yaklaşık 150 aşı odasında, aşı uygulamalarının yapılacağı öğrenildi.

“Aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir”

Aşı uygulamalarının pandemiyle mücadelede dönüm noktası olacağını belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, konuyla ilgili olarak “Dünyadaki başlangıcı ile değerlendirdiğimiz zaman 1 yıldan beri Korona virüs pandemisiyle mücadele ediyoruz. Bu süreçte bu hastalığın nelere yol açabileceğini hepimiz gördük. Pandemilerin en büyük sıkıntısı sağlık sistemini ve ekonomileri çökertmesidir. Şu anda Türkiye ve Eskişehir açısından tarihi bir anı hep beraber yaşıyoruz. Bugün itibariyle başlayacağımız aşı çalışmasıyla birlikte pandemide önemli bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Öncelikle aşı olacak herkese teşekkür ediyorum. Aşı karşıtlığı pandeminin çözümü değildir. Eğer bu virüsü ortadan kaldırmak istiyorsak aşı en önemli kilit noktasıdır. Bu nedenle sağlık çalışanlarımıza da daha sonrasında takvime göre aşılanacak herkese çağrı yapmak istiyorum. Sıra geldiği zaman en kısa zamanda aşınızı olun. Bu şekilde ancak kısıtlamaları kaldırabiliriz.” dedi.

“Klasik yöntemle yapılmış olması diğer aşılara göre daha güvenli kılmaktadır”

Çin'den getirilen aşıların Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterlere uygun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilge, “Eskişehir'de 14 binden fazla sağlık çalışanı var. Özel, il müdürlükleri ve belediyeler de dahil bu sayıya. 150'den fazla aşı odası kurduk. MHRS sistemi üzerinden randevu alınıyor. Sonrasında da aşıla uygulaması üzerinden kişinin kimlik numarasından bakıyoruz. Aşı tanımlandıysa uygulamayı yapacağız. Aşı etkin ve güvenilir bir aşıdır. Bu aşı dünya sağlık örgütünün kriterlerinin üzerinde bir aşıdır. Klasik yöntemle yapılmış olması diğer aşılara göre daha güvenli kılmaktadır. Yan etki oranı oldukça düşüktür. Bu konuda insanların güvenmelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Aşıyı severek yaptırıyoruz”

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görev yapan Operatör Doktor Zakir Mantı, aşıya güvenerek yaptırdıklarını vurguladı. Zakir Mantı, “Aşıya ve hastanemize güveniyoruz. Severek yaptırıyoruz aşıyı. Bunda kaçacak bir şey yok. Yüzde 50 veya 60 hiç önemli değil. 2 kişiden biri kurtuluyor demek. Onun için kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.