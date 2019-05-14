Eskişehir'de gümrük kaçağı çok sayıda akıllı telefon ve tablet ele geçirildi

Eskişehir'de, yurt dışından gelen bir uçak yolcusunun bagajında çok sayıda gümrük kaçağı akıllı telefon ve tablet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, olay dün Hasan Polatkan Havaalanı'ndan yaşandı. Belçika'dan Eskişehir'e gelen bir uçak yolcusunun bagajını kontrol için-ray cihazından geçiren gümrük personeli, içine istiflenmiş çok sayıda elektronik cihaz olduğunu fark etti. Ardından görevliler tarafından açılan bagaj içerisinde 40 adet akıllı telefon, 2 adet de tablet tespit edildi. Gümrük görevlileri durumu polis ekiplerine bildirerek, şahsı ve gümrük kaçağı cihazları teslim etti. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.