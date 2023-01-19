İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de gün batımında görsel şölen oluştu

Eskişehir’de gün batımı esnasında oluşan kızıl gökyüzü, eşsiz görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de gün batımı esnasında oluşan kızıl gökyüzü, eşsiz görüntüler oluşturdu.


Dün akşam saatlerinde Eskişehir semalarında gökyüzünün maviliği ile buluşan güneşin kızılı, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. Gün batımı esnasında şehrin farklı noktalarından rahatlıkla görünen eşsiz manzara, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile fotoğraflandı. Geçtiğimiz yıllarda kara kışla mücadele edilen Ocak ayında parçalı bulutlu ve güneşli hava koşullarının oluşturduğu manzara, vatandaşların beğenisini toplarken, birçok sosyal medya hesabında defalarca paylaşıldı.

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