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Eskişehir'de güneş yüzünü gösterdi

Eskişehir’de yaklaşık 10 gündür süren kapalı ve yağışlı havaların ardından güneş açmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu parklarda aldı.

Eskişehir'de yaklaşık 10 gündür süren kapalı ve yağışlı havaların ardından güneş açmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu parklarda aldı.


Haziran ayını tarihindeki en düşük sıcaklık ortalamalarından biriyle geçiren Eskişehir'de, yaklaşık 10 gün boyunca devam eden yağışlı havaların ardından güneş açtı. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 29 dereceye kadar çıkarken, vatandaşlar güzel havanın tadını parklarda ve mesire yerlerinde çıkardı. Bazı vatandaşlar arkadaşlarıyla ve ailesiyle birlikte piknik yaparken; bisiklet süren, yürüyüş yapan ve güneşli havayı ağaç gölgelerinde kitap okuyarak değerlendirenler de objektiflere yansıdı. Uzun bir süre sonra dışarı rahatlıkla çıkabildiklerini belirten vatandaşlar, güneşin keyfini çıkardıklarını ve bunu değerlendirmek istediklerini kaydetti.


Öte yandan hava sıcaklığının ilerleyen günlerde daha da artması bekleniyor.

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