Eskişehir'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini dışarı attı

Eskişehir'de soğuk havanın hissedildiği son günlerde yüzünü gösteren güneş ile vatandaşlar kendilerini dışarı attı

Kış aylarına yaklaşırken, soğuyan havayla birlikte boşalan sokaklar, hafta sonunda yüzünü gösteren güneş ile dolmaya başladı. Son günlerde havaların soğumasıyla kendilerini evlerine kapatan Eskişehirliler, güneşi fırsat bilerek park ve bahçelere gitti. Meteorolojiden alınan verilere göre, güneşin birkaç gün daha yüzünü göstereceği öğrenildi.