Eskişehir'de günler sonra güneş açtı

Eskişehir'de günler sonra güneşin yüzünü göstermesi ile vatandaşlar park ve bahçelere akın etti.

Eskişehirli vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Günlerdir eksilerin altında seyreden hava sıcaklıkları insanları kalın giyinmeye yönlendirirken, 3 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığına bağlı olarak bazı vatandaşların atkılarını ve berelerini çıkarttığı görüldü. Banklarda oturarak ve çarşıda gezerek güzel havanın tadına çıkartan vatandaşlar Hamamyolu caddesinde kalabalıklar oluşturdu. Gezmeye ve alışverişe çıkan vatandaşlar ise çevre esnafının yüzünü güldürdü. Hafta başı olmasına rağmen oluşan yoğunluk çevre esnafını şaşırttı.