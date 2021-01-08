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Eskişehir'de harita bir ayda yeşile döndü

Eskişehir’de korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler sonuçlarını göstermeye başladı.

Eskişehir'de korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler sonuçlarını göstermeye başladı. Kentte bir ay önce kıpkırmızı olan harita yeşile döndü.


Uygulanan kısıtlamalar kapsamında Eskişehir genelinde korona virüs tablosunda düşüş yaşandı. Eskişehir'de Hayata Eve Sığar (HES) uygulaması yoğunluk haritasındaki bir aylık değişime bakıldığında neredeyse kırmızı bölge kalmadı. HES uygulamasında bir ay önce yüksek risk gösteren çoğu alan düşük riskli görülüyor. 8 Aralık'ta kıpkırmızı olan risk haritası 8 Ocak'ta yeşile büründü. Uygulanan sıkı denetimler ve sokağa çıkma kısıtlamasının etkileri Eskişehir'de netice vermeye başladı.

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