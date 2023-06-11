Eskişehir'de hatalı dönüş kaza getirdi: 1 yaralı

Eskişehir'de hatalı dönüş yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Basın Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ‘U dönüşü' yapan 26 BA 707 plakalı otomobile 26 AFK 326 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.