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Eskişehir'de hava sıcaklı 14 derece birden düştü

Eskişehir’de dün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bugün çiseleyen yağmurla birlikte hava sıcaklığı hissedilir biçimde düştü.

Eskişehir'de dün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bugün çiseleyen yağmurla birlikte hava sıcaklığı hissedilir biçimde düştü.


Eskişehir'de yaklaşık bir haftadır süren mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklı adeta vatandaşlara yaz havasına sokmuştu. Meteorolojiden alınan verilere göre, 11 Şubat 2021 tarihinde hava sıcaklığı en fazla 18 derece olarak kaydedildi. Gece 00.00'da düşmeye başlayan sıcaklık, bugün 4 dereceye kadar düştü. Hafif yağmurla başlayan gün, dünün aksine sokaklardaki insan sayısının seyreldiği gözlerden kaçmadı.


Öte yandan Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yağmurların önümüzdeki günlerde süreceği, daha sonra karla karışık yağmura dönüşeceğini aktardı. Meteorolojinin tahminlerine göre önümüzdeki hafta il genelinde kar beklendiği belirtildi.

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