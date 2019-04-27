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Eskişehir'de Havacılık ve Bahar Festivali

Eskişehir’in İnönü ilçesinde Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi ev sahipliğinde 2019 Havacılık ve Bahar Festivali yapıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde Türk Hava Kurumu Eğitim Merkezi ev sahipliğinde 2019 Havacılık ve Bahar Festivali yapıldı.


Hava gösterileri ve halk uçuslarının gerçekleştiği festivalde model uçak, serbest paraşüt, motorlu yamaç paraşüt, planör ve yelkenkanat pilotlarının gösterileri nefes kesti. Festivale İnönülü ve şehir dışından çok sayıda vatandaş katıldı. İnönü Belediyesinin Türk Hava Kurumu'na vermiş olduğu desteklerden dolayı İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt adına plaket verildi. Plaketi Kadir Bozkurt adına İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı aldı.


Gösteri sonrasında halk uçuşu ve THK İnönü şubesi Genç Kanatlar Topluluğu tarafından festivale gelen çocuklar arasında yarışmalar yaptırılıp dereceye giren miniklere hediyeler verildi. Programa İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Türk Hava Kurumu İnönü Şube Başkanı Osman Giray, Türk Hava Kurumu Genel Sekreter Rafet yavuz, STK temsilcileri ve kurum amirleri de katıldı.

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