Eskişehir'de hayranlık uyandıran sonbahar manzaraları

Eskişehir'de yaprakları sararıp dökülen ağaçların Porsuk çayı ile görüntüsü, güzel manzaralar oluşturdu.

Sonbahar mevsiminin ortasında Eskişehir, hayranlık uyandıran güzel manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kanlıkavak Parkı'nda Porsuk çayı ve sarı yapraklı ağaçların manzarası göz doldurdu. Eskişehirliler manzaranın tadını bisiklet sürerek, balık tutarak ve yürüyüş yaparak çıkardı. Hayvanlar da bu güzel sonbahar mevsimi görüntüsü içerisinde yer aldı.