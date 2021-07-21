Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli bir şekilde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde trafik denetimlerini artırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimler, helikopter desteği ile havadan da gerçekleşti. Eskişehir'e bağlantısı bulunan Bursa, Bilecik ve Ankara karayolları hem havadan hem de karadan denetlendi. Helikopterden yapılan incelemelerde tespit edilen ihlaller uygulama noktalarına bildirildi. Trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi ve trafik ihlallerin tespit edilmesi amacıyla helikopter destekli yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın aralarında bulunduğu denetim heyeti, Seyitgazi karayolu üzerinde Karapazar mevkiindeki boş araziye helikopter ile iniş yaptı. Heyet, karayolunda Jandarma ekiplerince yapılan denetime katılarak sürücülerle sohbet edip bayramlarını kutladı. Denetimlerde araçlardaki çocuklara hediyeler dağıtan Atasoy ve Ağırlar, yeniden havalanan helikopter trafik denetimlerini şehir üzerinde tur atarak tamamladı.

Helikopterli trafik denetimlerinde Atasoy ve Ağırlar'a, Eskişehir Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Durmuş Yöndem, Eskişehir Emniyet Müdürü Yardımcısı Özcan Arpacı, Bölge Trafik Şube Müdürü Yaşar Kaplan eşlik etti.