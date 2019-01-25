Eskişehir'de her 3 kişiye bir araç düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Eskişehir'de ortalama her 3 kişiye bir araç düşüyor.

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı artmaya devam ediyor. TUİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, bir önceki aya göre bin 207 adet artarak 283 bin 782 adete ulaştı. Geçen yıl kasım ayında bu sayı 274 bin 213 iken, 2018 verilerine göre toplam araç sayısından bir yılda yaklaşık 10 bin araçlık bir artış oldu. Eskişehir'deki taşıtların, 166 bin 906 adet otomobil, 45 bin 343 adet kamyonet, 30 bin 537 motosiklet, 23 bin 454 adet traktör, 10 bin 479 adet kamyon, 3 bin 720 adet minibüs, 2 bin 692 adet otobüs ve 651 adetini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

“Her 3 kişiye 1 araç düşüyor”

Bu rakamlar, toplam nüfusu 844 bin 842 olan Eskişehir'e göre oranlandığında ise her 3 kişiden birine araç düştüğü ortaya çıkıyor. Konuyu değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman Bakal,"Eskişehir'in temelinde trafik sorunu var. Araç sayısının hızla artması trafik sorununu da beraberinde getiriyor. Sayı bu şekilde ilerlerse artık vatandaşlar caddelere sokaklara sığamayacak. Eskişehir gibi yüz ölçümü açısından dar bir şehirde bu denli araba tüketicisinin olması kapasiteyi aşar. Otopark problemi şehrin genelinde var. Yaya geçitleri, kaldırımlar, şehrin yayalara ayrılmış alanları işgal altında kalıyor. 'Kardeşim oraya park etme' demek çözüm değil. Sıkıntıya köklü bir çözüm bulunması lazım" şeklinde konuştu.