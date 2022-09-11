İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı

Eskişehir’de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Eskişehir'de 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.


Kaza, Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan 34 EE 1977 ve 06 AR 2643 plakalı 2 otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlar savrularak yol kenarında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada esnasında araçta bulunan şahıslar yara almadan kurtulurken, araçlarda ise maddi hasar oluştu. Trafik kontrollü olarak diğer şeritlerden devam etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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