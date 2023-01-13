Eskişehir'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' kura heyecanı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi ile Eskişehir'de inşa edilecek olan 2 bin 311 konutun, il merkezindeki bin 800'ü için kura çekimi yapıldı. Kurada konut talihlisi olanlardan 25 yıldır 61 yaşındaki engelli eşine bakan Hasan Sarıoğlu, kira yükünden kurtulduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için Eskişehir'de düzenlenen Eskişehir Sosyal Konut Projesi Kura Çekim Töreni'ne Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Kura çekimi töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Odunpazarı İlçesi Büyükdere Mahallesi'nde bulunan Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende başvuru yapan vatandaşlar ve yakınlarının heyecanı yüzlerinden okundu. Eskişehir genelinde toplam 2 bin 311 konutun il merkezinde ise inşa edilen bin 800'ü için çekilen kurada salondaki yoğunluk dikkat çekti.

“Eskişehirli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz”

Kura çekimi öncesinde konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Çok kıymetli hemşerilerim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde ilimiz genelinde yapılacak olan 2 bin 311 adet konuta başvuran vatandaşlarımız için Konut Hak Sahibi Belirleme Kurasını birazdan gerçekleştireceğiz. Bu anlamda tüm vatandaşlarımıza, Eskişehir'imize ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ediyoruz. Vatandaşlarımızın aileleri ile huzur içinde mahalle kültürünü teneffüs ederek yaşayabilecekleri konutlara kavuşturmak için devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sadece betondan, tuğladan dört duvar yapılmıyor, ayrıca vatandaşlarımızın huzurla dolu mutlu olacağı yuvalar da inşa ediliyor. Osmanlı'dan cumhuriyete şehircilik anlayışımızı da yeni yüzyılımıza taşıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi TOKİ İlk Evim İlk İş yerim Projesi çerçevesinde yapılacak olan çekilişin tekraren tüm Eskişehirli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu değerli proje için bilhassa cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan' a Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a, devletimize ve milletimize hizmeti geçenlere ilim ve şahsım adına çok teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Toplam bin 800'ü asil 90'nı yedek toplamda bin 890 vatandaş ve yakınları kura çekimini merakla takip etti. Konuşmalarının ardından ilk kurayı Vali Erol Ayyıldız çekti.

“Eşim engelli, ona ben bakıyorum 25 senedir”

25 yıldır engelli olan 61 yaşındaki eşi Emine Sarıoğlu'na bakan Hasan Sarıoğlu, kurada isminin okunmasının ardından büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır kira ödediğinin altını çizen Sarıoğlu, “Çok sevinçliyiz, devletimiz bizlere böyle bir hak verdiği için çok memnunuz. Biz çok kira ödüyoruz, durmadan kira ödüyoruz bugün için çok memnun kaldık. Eşim engelli, ona ben bakıyorum 20-25 senedir engelli ve ben bakıyorum. Kura çekimine eşim adına başvuru yaptık. Diyalize götürüp getiriyorum haftada 3 gün gidip geliyoruz. Şimdi ona telefon edeceğim inşallah. Cümlemizden Allah razı olsun, cenabı Allah daha iyi günlerde yaşamamızı nasip eylesin” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın bu projesinde yer alırlar”

İki çocuğunun başvurduğunu aktaran Fatma Şaşmaz isimli vatandaş, çocuklarının babasız büyüdüğünü dile getirirken, “Bekliyorum inşallah çıkar hayırlısıyla. Oğlan fabrikada, kız hastanede çalışıyor, inşallah Cumhurbaşkanımızın bu projesinde yer alırlar. Kurada ismimiz çıkarsa çok sevinirim, babası yok tabii ki çok sevinirim sevinmem mi inşallah çıkar” diye konuşarak temennisini dile getirdi.

Kura heyecanını salonda yaşayan Zeynep Şahin isimli vatandaş ise “Kura sonucu bekliyorum, ama heyecanlı değilim hayırlısı olsun diyorum. Şuan da kiradayım, inşallah nasip olur da evim olur” ifadelerine yer verdi.