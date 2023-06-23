Eskişehir'de ilk mahsul açık arttırmayla rekor fiyata satıldı

Eskişehir'de gerçekleştirilen ilk mahsul alım töreninde arpanın kilogram için 60 liralık rekor fiyatla satılırken, 18 yaşındaki çiftçi, “10 senedir ilk defa bu kadar çok mahsulümüz oluyor” dedi.

Eskişehir Ticaret Borsası'nda düzenlenen törenle yılın hasat edilen ilk arpası açık arttırma usulü satışa çıktı. Eskişehir'de satılan ilk mahsul, ülke genelindeki açık arttırmalara kıyasla rekor fiyatla kilogramı 60 liraya alıcı buldu. Hasadını yaptıkları ilk arpayı Eskişehir Ticaret Borsası'na getiren dede Mehmet Akarsu ile torunu Mehmet Akarsu, verimden memnuniyetlerini dile getirdi.

“Hem arpada hem buğdayda rekor bir rekolte bekliyoruz”

Kurak geçen kış döneminin ardından gelen yağışların rekoltede büyük etki gösterdiğini belirten Eskişehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zeydan, ilk mahsulün rekor fiyata satıldığını belirtti. Fiyatların üreticiyi tatmin edecek düzeyde olduğunu söyleyen Başkan Zeydan, “Geleneksel hale gelen ilk mahsul törenimizi bu yılda yaptık. Bu yıl yağışlardan dolayı mahsul törenimiz birkaç hafta gecikti. Sarıcakaya ilçemizin Laçin köyünden ilk arpamız geldi. Gayet güzel bir emtia, yetiştiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İlk 500 kilogramı sembolik olarak kilogram fiyatı 60 TL'den satıldı. Bu fiyat Türkiye'deki ilk mahsul törenlerindeki rekor bir fiyattır. İnşallah tüm çiftçilerimize bereketli olur. Bu yıl kış kuraklığı bizleri, bir takım bileşenleri ve özellikle tarım çevrelerini korkuttu ancak daha sonradan gelen yoğun yağışlar bunu telafi etti ve artıya geçti. Bir bereket de ulaştı diyebiliriz. Yağışın zaman zaman yoğun olmasından, kısa süreli yoğun miktarda yağış almasından dolayı bazı hastalıklardan söz edilebiliyor ancak bunlar çok önemli bir ölçüde değil. Hastalık ve kalitesizlik anlamında çok önemli bir kayıp olduğu kanaatinde değiliz. Bölgemizde gezip ziyaret ediyoruz hem tarlalarda hem de köylerde, dolayısıyla bu yıl hem arpada hem buğdayda rekor bir rekolte bekliyoruz. Daha sonrasında yağlık ayçiçeği ve mısır ürünümüz devreye girecek. Dolayısıyla bu yıl geçtiğimiz yılın aksine bir bereket yılı olacak. Ben hem çiftçimize hem tüm tarım bileşenlerine, tüccar ve sanayicimize hayırlı olsun diyorum. Fiyatlarda tatmin edici düzeydedir. Çiftimiz bu fiyatlardan memnun olmalı, inşallah özel sektörde de bu fiyatlar gerçekleşir ve çiftçimiz umduğu geliri elde ederler” dedi.

“Mahsul bu sene yüksek, rekor diyebiliriz”

Torunuyla birlikte çiftçilik yapan Mehmet Akarsu, verimlerin yüzleri güldürdüğünü belirterek, “Mahsul bu sene yüksek, rekor diyebiliriz, Verimler çok iyi. Bu sene memnunuz. Çiftçinin yüzü gülüyor, çiftçinin yüzü her zaman gülüyor” dedi.

“10 senedir ilk defa bu kadar çok mahsulümüz oluyor”

Genç yaşına rağmen dedesiyle birlikte 10 yıldır çiftçilik yapan 18 yaşındaki Mehmet Akarsu, hayatında ilk defa bu kadar çok mahsul çıktığını gördüğünü söyledi. Çiftçilerin üretimden memnun olduğunu belirten Akarsu, şu ifadeleri kullandı:

“18 yaşındayım. Aklım 10 senedir eriyor bu işlere. İlk defa bu kadar çok mahsulümüz oluyor. Bu sene çiftçinin yüzü güldü, temennimiz çiftçinin yüzünün her zaman gülmesi yönünde. Bu sene mutluyuz, Allah herkesten razı olsun emeği geçenlere teşekkür ederiz.”