İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de inşaat çalışmaları başladı

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının az da olsa artması ve yaz aylarına kısa süre kalması nedeniyle inşaat hazırlıkları başladı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının az da olsa artması ve yaz aylarına kısa süre kalması nedeniyle inşaat hazırlıkları başladı.


İlkbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Eskişehir'in farklı bölgelerinde inşaat hazırlıkları başladı. Yaz aylarına kısa süre kalması ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte inşaat çalışmaları yapan Eskişehirli müteahhitler, bir an önce hazırlıkları tamamlayarak vatandaşların evlerine kavuşmasını hedefliyor. Mevsim koşullarının kaba inşaat için uygun olduğunu belirten müteahhitler, gerekli tedbir ve önlemleri alarak çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.