Eskişehir'de iş yeri yangını

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi M. Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. Coşkun Ö.'ye ait iş yerinin üst katında yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran dumanlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu esnada polis ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı çevrede güvenlik önlemi alırken trafik de tek şeritten verildi. Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Klimanın aşırı ısınmasından dolayı çıktığı öne sürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.