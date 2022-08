Eskişehir'de ‘İyi Tarım Sertifikalı' çörekotu üretildi

Eskişehir'de İyi Tarım Projesi uygulamaları ile üretiler ‘İyi Tarım Sertifikalı Çörekotu' hasadı, düzenlenen tören ile başlatıldı.

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi ile Eskişehir'de 416 Bin metrekare alanda iyi tarım sertifikalı çörek otu üretimi yapıldı. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere eğitim, ekipman ve tohum desteği verilerek üretilen çörekotuna iyi tarım sertifikası verildi. Seyitgazi ilçesi Değişören Mahallesi'nde düzenlenen hasat töreninde proje hakkında bilgi verilerek, yağ oranı ve aroma bakımından yüksek kaliteli çörekotu tanıtıldı. Seyitgazi İlçesi'nde iyi tarım sertifikalı alanlarla birlikte çörekotu ekiliş sahası bir milyon metrekareyi aştı.

Üretilen çörek otunun hasat töreni; Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özdemir, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, ETİ Satın Alma Yöneticisi Çağda Güngör, ETİ Kıdemli Satın Alma Uzmanı Burcu Sacide Yılmaz, Mahalle Muhtarları (Değişören-Selami Özdemir, Sarayören-Tevfik Demir, Çukurca-Muhammer Aslangiray ve Şükranlı-Sevim Topçu), Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Teknik Personelleri ile Seyitgazi'li üreticilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

“Çiftçimiz bu tür projelere sahip çıksın ve biz üreteceğiz desinler”

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, projeyle birlikte elde edilen çörekotu hakkında bilgi verdi. Bu ve benzeri projelerle çiftçinin destekleneceğini de belirten İl Müdürü Gümüş, “Ata toprağımız olan Seyitgazi ilçemizde küçük bir kıvılcım olarak başlayan çörek otu projemiz gün geçtikçe ilçemizde daha da yaygınlaşmıştır. Şu an ilçemizde çörek otu ekiliş alanımız 1000 dekarın üzerine ulaşmış bulunmaktadır. Seyitgazi topraklarının bereketi çörekotunda da kendisini gösterdi. Yağ oranı bakımından, aroması bakımından daha lezzetli bir içeriğe sahip olan çörekotumuzun yağ oranı %33 ila %38 arasındadır. Bu yağ değeri üretilen çörekotunun kalitesini kanıtlamaktadır. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz hasattaki ürünlerde bunu test etmiş olduk. Ümit ediyorum ki bu hasattaki bereket devam eder, çiftçimizin ilgi ve alakası daha da artar ve biz de çiftçimize daha fazla destek vermek için elimizden geleni yaparız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çiftçimize daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz düşüncesiyle çalışma arkadaşlarımızla projeler geliştirdik. Bu bağlamda Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım daire başkanlığımız bize bu konuda destek verdiler. Bu anlamda Sayın Eskişehir Valimiz nerede ihtiyacımız olsa her zaman maddi ve manevi olarak yanımızda olmaya, destek vermeye devam ediyor. Yeter ki çiftçimiz bu tür projelere sahip çıksın ve biz üreteceğiz desinler, bilsinler ki hem Tarım Bakanlığımız hem de Eskişehir Valiliğimiz yanlarında olmaya devam edecektir. Verilebilecek olan her türlü destekle ben üreteceğim diyen tüm çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca burada şunu da belirtmek isterim ki Seyitgazi Kaymakamımız Sayın Kutsal Baytak hem çörek otu projemizde hem de diğer projelerimizde en büyük desteği gösteren kişidir. Bu anlamda kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Projelerin hayat bulması anlamında Kaymakamımızın desteği çok büyük öneme sahiptir. Çörek otu hasadımızda bizlerle birlikte olan Sayın Vali yardımcımıza, Sayın Kaymakamımıza, Daire Başkanımıza, muhtarlarımıza, bu projede emeği geçen personel arkadaşlarıma ve bu projeleri sahiplenen çok kıymetli üreticilerimize teşekkür ediyorum. Çiftçilerimiz bilsinler ki; bizler her zaman için üreten çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca belirtmek isterim ki bu sene hem buğday hem arpa hem de kanola için projelerimiz var. Çiftçilerimizden çok fazla talep var projemiz dahilinde %75 hibe ile tohum vereceğiz. Öncelikle boşta olan araziler, ekilmeyen araziler ve nadasa bırakılan araziler başta olmak üzere destek vereceğiz. Muhtarlarımızla da görüştüm, Seyitgazi ilçemizden çok fazla talep olduğunu öğrendim. İnşallah arpa tohumluklarımızın da %75 hibe olarak sizlere teslimini gerçekleştireceğiz. Bu projemizin de çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hazırlamış olduğumuz projelere sahip çıkarak ben üreteceğim diyen tüm çiftçilerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

“Çiftçilerimizin her zaman yanında olacağız”

Törende konuşma yapan Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, projenin önemine vurgu yaptı. Çiftçilere destek olacaklarını da belirten Baytak, “Seyitgazi İyi Tarım İle Çörekotu Üretiyor Projesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde yetiştirilen çörekotunun hasat töreni ve değerlendirme gününü gerçekleştireceğiz. Tıbbi ve aromatik bitkilerin öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüzde insan sağlığına birçok faydası bulunan ve bağışıklık sistemini güçlendiren çörekotunun ilçemizdeki üretim alanlarını artırmak amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanıp Bakanlığımızca onaylanan Seyitgazi İyi Tarım ile Çörekotu Üretiyor Projesi ile Değişören, Gümüşbel ve Yenikent mahallelerimizde bulunan 17 üreticimize 840 kilogramlık tohum dağıtımını 5-6 ay önce gerçekleştirmiştik. Bugün de hasadını gerçekleştireceğiz. Projelerimizin hayata geçmesinde destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Eskişehir Valiliğimize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve Seyitgazi İlçe Tarım Müdürlüğümüze, Seyitgazi Ziraat Odası Başkanlığımıza, muhtarlarımıza ve bu projelere sahip çıkan çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ben üreteceğim diyerek projelerimize sahip çıkan çiftçilerimiz bilsinler ki bizler her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte Seyitgazi görevinden ayrılarak yeni görev yerine gidecek olan Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak'a Seyitgazi İlçesine yapmış olduğu değerli hizmetlerden dolayı Sarayören Muhtarı Teyfik Demir tarafından teşekkür plaketi taktim edildi.

“Emeğin karşılığını görüyoruz”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egesel tarla gününde yapmış olduğu konuşmada emeğin karşılığının en iyi şekilde alındığını belirterek, “Gerek tarihi dokusu gerekse de bereketli topraklarıyla Seyitgazi ilçemizde olmaktan çok mutluyum. İyi tarım uygulamaları çerçevesinde çörekotu yetiştiren siz değerli üreticilerimiz çörekotu yetiştiriciliği yaparken çevreye dost bir üretim tekniğini benimsediniz. Toprağı kendi toprağınız, geleceği çocuklarımızın geleceği olarak görüp onu koruyarak üretim gerçekleştirdiniz. Aynı zamanda kendi sağlığınızı korudunuz. Kendi sağlığınızı koruyacak her türlü tedbiri alarak üretim gerçekleştirdiniz. Gereksiz kimyasallarla muhatap olmayarak, çevreyi kirletmeyerek ve kendi sağlığınızı koruyarak sağlıklı bir üretim sistemi gerçekleştirdiniz. Tabii bunların yanı sıra israf olmadan son derece bilinçli şekilde kontrollü şartlarda üretim gerçekleştirdiniz ve bugün burada tüm bunların emeğinin karşılığını görüyoruz. Bu projeye emek veren değerli arkadaşlarımızın ve bu projeye sahip çıkan siz değerli üreticilerimizin emeğinin karşılığını görüyoruz. Bu projeye sahip çıktığınız ve sertifikalı üretim yaptığınız için siz değerli çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman müdürlüğümüzün Seyitgazi Kaymakamlığımızla omuz omuza yapmış olduğu bu çalışmalar gerçekten çok kıymetli ve bu ortak çalışmalardan dolayı Bakanlık olarak sizleri takdir ve tebrik ediyorum. Bu proje ile ilgili önümüzdeki yıllarda Bakanlık olarak vereceğimiz desteklerle sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu projeye emek veren ve bu projelere sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Ülkemiz için çok kıymetli bir uygulamadır”

Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier proje çerçevesinde yapılan uygulamaların ülke için öneminden bahsettiği konuşmasında, “Bugün burada görüyorum ki karşımda çok kıymetli bir topluluk var. Bu projeye emek verildiğini ve bu projeye hevesle sarıldıklarını gösteren bir topluluk görüyorum. İyi tarım uygulamaları bizim için ve en önemlisi de ülkemiz için çok kıymetli bir uygulamalardır. Bu tarz uygulamalarla farklı ürünleri üretebiliyor olmamız dışa bağımlılığımızı azaltmak adına ülkemiz için çok kıymetlidir. Bu projelere destek veren Tarım ve Orman Bakanlığımıza, özellikle bu projeleri hazırlayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze, Seyitgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve Ziraat Odası Başkanlığımıza, değerli muhtarlarımıza ve bu projeye sahip çıkan siz değerli çiftçilerimize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamımız Kutsal Baytak'a Seyitgazi İlçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“İyi tarım uygulaması ile ticari değeri yüksek bir ürün yetiştirdik”

Projeye dâhil olan çiftçilerden Serdar Durgut, nadasa bırakmayı düşündüğü arazisinde yaptığı üretim ile aldığı verimi şu ifadelerle anlattı:

“İlçe Müdürlüğümüzce hazırlanan Seyitgazi İyi Tarım ile Çörekotu üretiyor projesine dahil oldum. 20 dekarlık nadasa bırakmayı düşündüğüm alanda hazırlanan proje ile tohum hibe desteği alarak ekimlerimizi yaptım. İyi Tarım Uygulamaları ile daha bilinçli ve kontrollü üretim olacağını mühendis arkadaşlar bizlere aktardılar ve bizde iyi tarım ile çörekotu yetiştirmek istedik. Dekara 1,5 kilo tohum attık, taban gübresi ile ekimlerimizi yaptık. İlaçlama ve sulama yapmadan haziran yağışlarının etkisi ile çok güzel gelişti ve yüksek verim bekliyoruz. Hem nadasa ayırdığımız alanları değerlendirdik, hem de iyi tarım uygulaması ile ticari değeri yüksek bir ürün yetiştirdik. Bizler için bu hasatta alacağımız ürünleri eğer güzel bir fiyata satarsak bir sonraki yıllar için çörekotunun mahallemiz ve ilçemizde üretim alanı artacaktır. Bizlere bu projede yer veren, ekiminden hasadına kadar yanımızda olan İl Tarım ve Orman Müdürümüze, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze ve desteğini esirgemeyen tüm personellere teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.”

Yapılan konuşmaların ardından proje koordinatörü Ziraat Mühendisi Muazzez Günay'ın çörek otu tarla günü hakkında verdiği bilgilerle etkinlik devam etti. Projede Seyitgazi'de yaşayan Nurdoğan Erol, Burçin Örde, Mehmet Doğan, Engin Elmas, Selami Benli, Kemalettin Ozan, İsmail Örde, Mustafa Bilgiler, Nazmi Küçüközel, Erkan Aydoğan, Serdar Durgut, Nezih Ayaz, Oğuz Ozan, Selami Özdemir, Ahmet Dinç, Serhat Yılmaz, Ergüder Örnek isimli 17 üretici yer aldı.

Tarla günü etkinliğinin ardından projede yer alan üreticilerden Serdar Durgut'un İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde hazırladığı malzeme deposu ziyaret edildi. Ardından Hasat yapılacak alana geçildi ve üreticilerden Burçin Örde'nin 80 dekarlık çörekotu hasadını İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş biçerdöver kullanarak bizzat başlattı. Program yemek ikramıyla sona erdi.