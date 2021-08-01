Eskişehir'de jandarma ormanlarla ilgili yasağı halka duyurdu

Eskişehir'de 2 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklanırken, orman yangınlarının önüne geçilmesi için alınan tedbirler hakkında jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi.

Yurdun farklı noktalarında savaş verilen orman yangınlarına yenilerinin eklenmemesi için tedbirler alındı. Bakanlar Kurulunun kararı ile yürürlüğe giren “Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik'' kapsamında Eskişehir Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun kararı ile Eskişehir il ve ilçelerinde belirlenen yer ve mevkilerde 2 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. İşi ve ikameti gereği girip çıkan vatandaşların dışında giriş çıkışların kapatıldığı ormanlık alanlarda mangal, semaver, anız, bağ, bahçe temizliği gibi amaçlarla kontrollü ateş yakmak yasaklandı.

Eskişehir genelinde belirlenen piknik ve mesire alanlarında 2 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında her akşam saat 20.00'den ertesi sabah saat 09.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmak yasak. Getirilen yasaklarla ilgili olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nca görevlendirilen yaya ve motorize jandarma ekipleri ormanlık ve mesire alanlarında vatandaşları bilgilendirdi.