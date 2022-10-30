İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehir'de jandarmanın huzur uygulamasında 2 bin 64 şahıs sorgulandı

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 64 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 6 şüpheli de yakalandı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 64 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 6 şüpheli de yakalandı.


Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 ilçe ve 27 noktada 104 asayiş ile trafik timlerinin katılımıyla uygulama yapıldı. Dört aşamalı olarak düzenlenen huzur ve güven uygulamasında 2 bin 64 şahıs sorgulanırken, aranması bulunan 6 şüpheli de yakalandı. Uygulamada bin 235 araç kontrol edilirken, toplamda 30 araca 18 bin 954 TL para cezası kesildi. Ayrıca 195 iş yeri ve umuma açık yer ile 100 metruk bina kontrol edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.