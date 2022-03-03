Eskişehir'de kaçak alkol operasyonu

Eskişehir'de bir işyerinde yapılan aramada 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe anason yağı ve 6 adet endüstriyel malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün S.E. ve İ.E. isimli 2 şüpheliye ait işyerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 40,5 litre sahte alkollü içki, 24 şişe alkol yapımında kullanılan anason yağı, 6 adet alkol yapımında kullanılan endüstriyel malzeme ele geçirildi.