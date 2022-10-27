Eskişehir'de kaçak içki imal eden şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda bir ikamette litrelerce kaçak içki ele geçirilirken, bir şüpheli de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi'nde bir şahsın ikametinde etil alkolden ve meyvelerden kaçak içki imal ettiği bilgisi alındı. Düzenlenen operasyon neticesinde şahsın evinde yapılan aramalarda; 51,7 litre damıtma usulü ile elde edilen etil alkol, 125 cc anason aroması, bin 20 litre şarap, 2 adet alkol metre, damıtma düzeneği, 2 maşrapa ve 1 adet plastik kova ele geçirildi. Şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçundan işlem başlatıldı.