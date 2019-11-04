Eskişehir'de kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Alınan bilgilere göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçak ve sahte içki imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Gerçekleşen çalışmalar kapsamında 3 Kasım Pazar günü 1 şahıs yakalandı. Polis ekipleri yapılan aramalarda şüpheli şahıstan; 156 adet 1 litrelik etil alkol, 14 şişe el yapımı içki, 6 adet içki aroması/kiti ele geçirildi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.