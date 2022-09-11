Eskişehir'de kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de kaçak içki satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 şahsın bir apart dairesinde kaçak içki imal ettiği tespit edildi. Şahısların ikametlerinde sakladıkları kaçak içkileri, müşteri buldukça sattıkları anlaşıldı. Bu çerçevede yürütülen çalışmalarda, 1 şüpheli ise 1,5 litre sahte rakıyı satarken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili jandarma ve emniyet ekipleri 3 ayrı adreste arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 22 bin TL'yi bulan; 1 adet damıtma düzeneği, 29 litre yapma rakı, 1 litre yapma viski, 3 adet 150'lik şişede yapma rakı, 1 adet 0,70'lik şişede yapma rakı, 1 adet termometre, bin 200 gram anason yağı ve 102 adet boş şişe ele geçirildi.

Ekipler tarafından “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan ifadeleri alınan 4 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.