Eskişehir'de kaçak tütün operasyonu

Eskişehir'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve makaron ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini yasa dışı yollardan piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma düzenlendi. Kent merkezinde 2 araç, 2 depo ve 1 ikamete yönelik yapılan operasyonlarda, 47 bin dal makaron, 4 bin 200 dal sarılmış sigara, 650 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalandı.