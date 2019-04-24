Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu, 1 gözaltı

Eskişehir'de tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince emtia kaçakçılığına yönelik kentte çalışma yapıldı. Operasyonda 1 şahıs yakalanırken hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 95 adet (200'lük) bandrolsüz makaron, farklı markalarda bin 27 adet faturasız tütün tabakası, 180 adet faturasız pipo, 50 gramlık 11 adet bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.