Eskişehir'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kaçak tütün, alkol ve emtia ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla operasyon düzenlendi. Piyasaya kaçak tütün mamulleri, alkol ve emtia ürünlerini sürmeye çalışan 5 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 3 bin 29 adet kaçak cinsel içerikli hap ve gıda takviyesi, 200 litre kaçak alkol, 97 adet alkol kiti, 38 adet kaçak parfüm ve 11 adet kaçak emtia ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.