Eskişehir'de Kadebostany ve Bando Es Es damgası

Binlerce müzikseveri ağırlayan EskiFest 2019'un 3. gününe dünyaca ünlü İsviçreli grup Kadebostany ve Eskişehir'in tüm Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş topluluğu Bando Es Es buluşması damga vurdu.

Eskişehirspor'a destek vermesiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü müzik grubu, ünlü Walking with a Ghost adlı eserini Tükenmiş Nefeslere adlı Eskişehirspor marşına çeviren Bando Es Es ile birlikte yorumladı. Unutulmayacak anların yaşandığı gecede izleyiciler muhteşem bir buluşmaya tanıklık etmiş oldu. Konserden sonra açıklamalarda bulunan Kadebostany grup lideri Jaafar Aggiouri, hayatı boyunca unutmayacağı bir konser olduğunu ve Eskişehir'i de ikinci evi olarak kabul ettiğini söyledi.