Eskişehir'de kadın cinayetlerine tepki eylemi

Eskişehir'de son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla bir araya gelen grup, Tuğçe Can'ın öldürüldüğü binanın önünde eylem yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de meydana gelen kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu üyesi bir grup kadın bir araya geldi. Dün sabah saatlerinde sevgilisi tarafından defalarca bıçaklanarak hayatını kaybeden Tuğçe Can'ın öldürüldüğü binanın önünde bir araya gelen grup, sloganlar atarak cinayetlere tepki gösterdi. Grup gerçekleştirdiği eyleminde öldürülen Tuğçe Can'ı, 17 Aralık'ta öldürülen Ayşenur Çolakoğlu'nu ve 20 Haziran'da ikinci kattan aşağı düşerek ölen Zerin Kılınç'ı andı. Platform üyesi kadınlar, Tuğçe Can'ın öldürüldüğü binanın kapısını karanfiller ile donatarak eylemlerini sona erdirdi.

“Yaşanan tüm kadın cinayetleri için adalet mücadelemizi yürüteceğiz”

Yapılan basın açıklamasında konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Eskişehir İl Temsilcisi Belemir Niğdelioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak, dün defalarca bıçaklanarak ve boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can'ın öldürüldüğü yerdeyiz. Tuğçe dün, tam burada, birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Fail Onur K. yakalandı. Tuğçe için bundan sonra adalet mücadelesi başlayacak. Bugün burada Tuğçe'nin hesabını sorduğumuz gibi davanın da takipçisi olacağız. Tuğçe'nin ailesi, yakınları asla yalnız yürümeyecek. Eskişehir'de geçtiğimiz ay yine Tuğçe gibi genç bir kadın olan 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu, birlikte olduğu erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Daha geçtiğimiz gün ise Zerin Kılınç'ın birlikte olduğu erkekle bulunduğu binadan düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdiği haberini aldık. Eskişehir'de yaşanan tüm kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerde olduğu gibi Tuğçe Can için, Ayşenur Çolakoğlu için, Zerin Kılınç için de adalet mücadelemizi yürüteceğiz.”