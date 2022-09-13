Eskişehir'de Kadınlar Federasyon Kupası heyecanı

Eskişehir'de başlayan Kadınlar Federasyon Kupası hakkında konuşan Eskişehir Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan, “Bu heyecana ortak olabilecek herkesi tribüne bekliyoruz” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 13-19 Eylül tarihlerinde Eskişehir'de Kadınlar Federasyon Kupası düzenleniyor. Yenikent Şehit Anıt Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Federasyon Kupası müsabakalarında toplam 16 takım mücadelede edecek. Konuyla ilgili bilgi veren Eskişehir İl Basketbol Temsilcisi İhsan Küçükaycan, “Eskişehirli sporseverlere böyle bir müjdeyi vermenin gururunu yaşamanın yanı sıra ayrıca bu heyecana ortak olabilecek herkesi tribünlere bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Turnuva boyunca tüm basketbol müsabakalarının ücretsiz olarak izlenebileceğini belirten Küçükaycan, ayrıntılı bilgilerin Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Eskişehir İl Basketbol Temsilciliği'nin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini söyledi.