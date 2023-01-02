Eskişehir'de kar yok buz var

Eskişehir'de kış mevsimine girilmesi rağmen hala kar yağmazken, geceleri sıfırın altına düşen hava sıcaklığı araçların camları buz tabakası ile kaplıyor.

Gece saatlerinde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, Eskişehir'de hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarını buzla kaplanmış şekilde buldu. Kar ve yağmur yağışına hasret kalınan şu günlerde, dondurucu soğuklar hayatı adeta felç ediyor. Geçtiğimiz yılın bu dönemlerinde kent genelinde etkili olan kar, bu sene yerini soğuğa bıraktı. Kış mevsiminin ilk ayının tamamlandığı şu günlerde Eskişehir'de kent merkezi henüz kar ile buluşmadı.