Eskişehir'de karne heyecanı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın katılımıyla TEI Alparslan İlkokulu'nda karne heyecanı yaşandı.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı, gün itibariyle ders zilinin çalmasıyla son buldu. Eskişehir'de 137 bin 807 öğrenci karnesine kavuşurken tatil heyecanı başladı. TEI Alparslan İlkokulu'nda da Vali Özdemir Çakacak'ın katıldığı program ile öğrenciler karnelerini aldı. Vali Özdemir Çakacak'ın yanı sıra öğrenciler karnelerini AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Kemal Şenocak ve TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit'in elinden aldı.

“Devletimizin, milletimizin birinci önceliği eğitimdir”

Karne alan çocuklarla bir araya gelerek başarılar dileyen Vali Özdemir Çakacak, eğitim olmadan kalkınma olmayacağını belirtti. Öğretmenlere de teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, “Bugün 2 sınıfımızda çocuklarımıza karnelerini dağıtarak, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılını sonlandırmış bulunuyoruz. Çocuklarımız tatile girdiler. Ben öncelikle, başarılı bir yıl geçirmeleri dolayısıyla çocuklarımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Velilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim-öğretim bizim en önemli işlerimizden biri. Birinci sırada gelir. Eğitimde iyi olan ülkelerin, her alanda iyi olduğunu görüyoruz. Onun için devletimizin, milletimizin birinci önceliği eğitimdir. Eğitim olmadan hiçbir kalkınma olmaz. Ekonomik sosyal, kültürel kalkınmanın temeli eğitimdir. Eğitimin en önemli unsurlarından biri değerli öğretmenlerimizdir. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, yetiştiren öğretmenlerimizdir. Gerçekten öğretmenlik mesleği kutsal bir meslek, fedakarlık mesleği. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı geleceğe hazırladıkları için. Yarınların Türkiye'sine hazırladıkları için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.