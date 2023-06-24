Eskişehir'de kasisi kullanmayan sürücünün çarptığı 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Eskişehir'de iddiaya göre, yol üzerindeki kasisin yanından geçen süratli sürücü, 72 yaşındaki adama çarptı. Talihsiz adam olay yerinde can verirken, ayakkabısı kaza mahallinden 50 metre uzağa düştü.

Olay, Odunpazarı ilçesi Sultandere Mahallesi, Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 PS 658 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü 19 yaşındaki İ.F.E., Selami Vardar Bulvarı üzerinde, iddiaya göre süratli bir şekilde ilerlerken yol üzerindeki kasisten yavaşlayarak geçmek yerine tramvay yolundan geçti. Sürücü, bu esnada mahallede kurulan pazara gitmek üzere karşıdan karşıya geçen 72 yaşındaki Mustafa Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam havalanıp sonra da yere düştü. Yılmaz'a çarpan İ.F.E.'nin aracı ise olay yerinden metrelerce ilerde durabildi. Aracın ön camı ve ön tamponu ağır hasar aldı. Mustafa Yılmaz'ın bir ayakkabısı ise olay yerine yaklaşık 50 metre öteye düştüğü görüldü. Aracın hasarı ve uzağa düşen ayakkabı çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi. Olay yerine gelen Mustafa Yılmaz'ın yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, tramvay seferleri durduruldu. Sürücü İ.F.E. ekiplerce gözaltına alındı. Mustafa Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.