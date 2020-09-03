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Eskişehir'de kavurucu sıcaklar

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması günlük yaşamı zorlaştırırken, sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor, serinletici içeceklerle su kaybını önlemeye çalışıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması günlük yaşamı zorlaştırırken, sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor, serinletici içeceklerle su kaybını önlemeye çalışıyor.


Mevsim olarak sonbahara girilmesine rağmen kavurucu sıcaklar sürüyor. Pandemiden dolayı evlerinden çıkmaması önerilen vatandaşlar, sıcaklıklarda dayanmayıp kendileri edata dışarıya atıyorlar. Vatandaşlar, Hammayolu ve Porsuk Çayın kenarı gibi gölgeliklere akın edip bölgenin serin havasında ferahlamaya, soğuk içecekler ve dondurma gibi yiyeceklerle sıcaklık etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Park ve bahçelerde gölgelik alanlar ve banklarda boş yer bulmak adeta imkansız hale gelirken, zorunluk olmadıkça direkt güneşin yansıdığı bölgeler tercih edilmiyor.

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