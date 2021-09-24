Eskişehir'de kayıp kadın için gece boyu arama çalışması yapıldı

Gece geç saatlere kadar süren çalışmaya AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibi, Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ve jandarma ekipleri destek verdi. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarına gündüz devam edilmek üzere ara verildi.

Ekipler, bu sabah arama çalışmalarına devam etmek üzere ilçeye hareket etmek üzereyken, kayıp kadının kendi imkanları ile evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.