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Eskişehir'de kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı

Eskişehir’de ters yöne dönmek isteyen bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE görüntülerine yansıdı.

Eskişehir'de ters yöne dönmek isteyen bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası MOBESE görüntülerine yansıdı.


Edinilen bilgilere göre kaza Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Karşı şeride geçerek girilmesi yasak olan sokağa doğru dönmek isteyen otomobil, motosiklete çarptı. Hem sokağın girişin, hem de dönüşün yasak olması sonucunda yaşanan kazada, can kaybı olmaması ise rahat bir nefes aldırdı. Kazanın gerçekleştiği o anlar ise MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

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