Eskişehir'de kaza anları şehir polis kamerasında

Eskişehir'de yaşanan iki farklı trafik kazası, şehir polis kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), geçtiğimiz ay içinde meydana gelen trafik kazalarının şehir polis kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştı. İlk kaydedilen kaza öğle saatlerinde M. Kemal Atatürk Caddesi ile Ahmet Kanatlı Caddesi kesişimin de bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Frene basmak yerine gaza basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yaya geçidinde bisikletiyle bekleyen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli vatandaş havada takla attıktan sonra yere düşerken araç da bir ağaca çarparak durabildi.

Diğer kaza ise gece saatlerinde Sivrihisar-1 Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı hızla ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi.

Diğer yandan meydana gelen kazaların dikkatsizlik ve aşırı hızdan dolayı yaşandığı gözler önüne serilmiş oldu.