İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de kırağı etkili oldu

Eskişehir’de sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte etkili olan kırağı, araç camlarını ve bazı yüzeyleri dondurdu.

Eskişehir'de sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte etkili olan kırağı, araç camlarını ve bazı yüzeyleri dondurdu.


Eskişehir'de gündüz 6 ile 10 derece arasında değişen hava sıcaklığı gece ve sabahın erken saatlerinde sıfırın altına düştü. Soğuk havanın ve ayazın etkisiyle düşen kırağı, araç camlarında buzlanmaya neden oldu. Cam yüzeylerin yanı sıra araç kaportaları ve bankların da üzerini kaplayan buz tabakası, görenleri şaşırttı. Vatandaşlar, araçlarındaki buzlanmayı gidermek için çaba harcadı.

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